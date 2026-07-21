Hapag-Lloyd Aktie

123,30EUR 0,70EUR 0,57%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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21.07.2026 10:48:47

Hapag-Lloyd Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach erhöhten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Erhöhung ähnele den angehobenen Prognosen von Moeller Maersk von Ende Juni, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer Studie am Dienstag. Auf mittlere Sicht seien die Aussichten für die Containerschifffahrt jedoch ungewiss./bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
123,60 € 		Abst. Kursziel*:
-7,77%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
123,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,54%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Hapag-Lloyd AG 123,60 0,82% Hapag-Lloyd AG

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10:45 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
10:39 Fraport Equal Weight Barclays Capital
10:08 Fraport Market-Perform Bernstein Research
09:52 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:39 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:38 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:37 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
09:37 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:35 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:34 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 easyJet Market-Perform Bernstein Research
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