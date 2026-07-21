Hapag-Lloyd Aktie
|123,30EUR
|0,70EUR
|0,57%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach erhöhten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Erhöhung ähnele den angehobenen Prognosen von Moeller Maersk von Ende Juni, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer Studie am Dienstag. Auf mittlere Sicht seien die Aussichten für die Containerschifffahrt jedoch ungewiss./bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
114,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
123,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
123,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,54%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
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|Hapag-Lloyd AG
|123,60
|0,82%
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