EQS-News: IONOS mit Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 und konkretisierter Prognose 2025

Karlsruhe / Berlin, 17. Dezember 2025. Die IONOS Group SE gibt einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 und konkretisiert ihre Prognose 2025.



Konkretisierte Prognose 2025

Im Geschäftsjahr 2025 konnte IONOS in den ersten neun Monaten ein starkes Neukundenwachstum erzielen (9M 2025: +210.000 Neukunden; 9M 2024: +110.000 Neukunden), welches sich auch im vierten Quartal fortsetzt. Dennoch bleibt das Umsatzwachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud Solutions — auch aufgrund von Verzögerungen bei Kundenprojekten — leicht hinter den Erwartungen zurück. Vor diesem Hintergrund passt das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 6 % (zuvor: ca. 8 %; 2024: 1.248,1 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun bei etwa 36,5 % erwartet (zuvor: ca. 35 %; 2024: 32,9 %). Das bereinigte EBITDA soll unverändert um ca. 17 % auf rund 480 Mio. € steigen (2024: 410,4 Mio. €).



Ausblick 2026

Im kommenden Jahr soll das Umsatzwachstum zulegen. Dazu sollen beide Bereiche – Web Presence & Productivity sowie Cloud Solutions – beitragen. Insgesamt erwartet die Gesellschaft 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 7 % (bzw. ca. 8 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen).

IONOS profitiert von den positiven Umsatzeffekten des Neukundenzuwachses im Jahr 2025, das auch 2026 anhalten soll, sowie von weiterem Up- und Cross-Selling bei über 6,6 Millionen Bestandskunden. Ein großer Teil der Kunden wählt bereits Services, welche von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt werden. Die Gesellschaft sieht ein großes Wachstumspotential aus bereits bestehenden, aber auch aus neu eingeführten KI-Funktionen, welche die existierenden Produkte ergänzen.

Parallel dazu erwartet die Gesellschaft eine weitere Steigerung der Profitabilität. Das bereinigte EBITDA soll um ca. 10 % auf rund 530 Mio. € steigen (bereinigte EBITDA-Marge 37 - 38 %).

