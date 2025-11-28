IONOS Aktie
|27,95EUR
|0,25EUR
|0,90%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Internetdienstleisters von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere zum einen das geringere Wachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum anderen habe er die zuletzt gesunkene Branchenbewertung berücksichtigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,85 €
|
Abst. Kursziel*:
32,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,38%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.25
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.11.25
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.11.25
|Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)