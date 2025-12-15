IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
15.12.2025 11:00:15
EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IONOS Group SE
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf – 3. Zwischenmeldung
Die IONOS Group SE hat im Zeitraum vom 08. Dezember 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 insgesamt 242.581 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. November 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. November 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf.html
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der IONOS Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Montabaur, den 15. Dezember 2025
IONOS Group SE
Der Vorstand
15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2245704 15.12.2025 CET/CEST
Analysen zu IONOSmehr Analysen
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|UBS AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
