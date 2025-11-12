IONOS Aktie
|25,50EUR
|-1,30EUR
|-4,85%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Das Segment Adtech, das nun zum Verkauf stehe, habe die Umsätze belastet, schrieb Dhruva Kusa Shah am Dienstag. Nach den jüngsten Kursverlusten der Aktien seien die Erwartungen am Markt an den Quartalsbericht niedrig gewesen. Investoren hätten Sorgen, dass Künstliche Intelligenz ein Risiko für das Kerngeschäft des Internetdienstleisters darstellt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,20 €
|
Abst. Kursziel*:
78,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76,47%
|
Analyst Name::
Dhruva Kusa Shah
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.11.25