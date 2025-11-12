ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Das Segment Adtech, das nun zum Verkauf stehe, habe die Umsätze belastet, schrieb Dhruva Kusa Shah am Dienstag. Nach den jüngsten Kursverlusten der Aktien seien die Erwartungen am Markt an den Quartalsbericht niedrig gewesen. Investoren hätten Sorgen, dass Künstliche Intelligenz ein Risiko für das Kerngeschäft des Internetdienstleisters darstellt./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



