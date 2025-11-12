IONOS Aktie

25,50EUR -1,30EUR -4,85%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

12.11.2025 11:18:52

IONOS Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Das Segment Adtech, das nun zum Verkauf stehe, habe die Umsätze belastet, schrieb Dhruva Kusa Shah am Dienstag. Nach den jüngsten Kursverlusten der Aktien seien die Erwartungen am Markt an den Quartalsbericht niedrig gewesen. Investoren hätten Sorgen, dass Künstliche Intelligenz ein Risiko für das Kerngeschäft des Internetdienstleisters darstellt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,20 € 		Abst. Kursziel*:
78,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76,47%
Analyst Name::
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

