EQS-News: secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort – Ausblick für 2025 bestätigt und konkretisiert
|
EQS-News: secunet Security Networks AG
/ Schlagwort(e): Zwischenbericht/9-Monatszahlen
secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort – Ausblick für 2025 bestätigt und konkretisiert
Essen, 12. November 2025. Die secunet Security Networks AG (SDAX, ISIN DE0007276503), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat heute ihre Zwischenmitteilung zum 30. September 2025 veröffentlicht. Danach stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 11,8 % auf 284,8 Mio. Euro (9M 2024: 254,8 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich überproportional um 41,3 % auf 24,9 Mio. Euro.
Positive Umsatzentwicklung in beiden Segmenten
Deutlicher Anstieg des operativen Ergebnisses
Gute Entwicklung des Auftragseingangs
„Wir sind mit den Ergebnissen der ersten neun Monate sehr zufrieden und sehen uns auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen“, so Marc-Julian Siewert, CEO der secunet Security Networks AG. „Der Auftragseingang ist im dritten Quartal noch einmal deutlich angestiegen, was zeigt, dass unsere Wachstumstreiber unverändert intakt sind. Der Markt für Cybersecurity wächst weiter stark, wodurch unsere technischen Lösungen sowohl für Kunden aus dem öffentlichen Sektor als auch für private Unternehmen an Bedeutung zunehmen.“
Jahresausblick bestätigt und konkretisiert
Die vollständige Zwischenmitteilung zum 30. September 2025 steht unter www.secunet.com zur Verfügung.
Kennzahlen
Kontakt secunet
E-Mail: investor.relations@secunet.com
secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen
secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.
Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 406 Mio. Euro.
secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.
Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.
12.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|secunet Security Networks AG
|Kurfürstenstraße 58
|45138 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)201 - 5454 - 0
|Fax:
|+49 (0)201 - 5454 - 1000
|E-Mail:
|investor.relations@secunet.com
|Internet:
|www.secunet.com
|ISIN:
|DE0007276503
|WKN:
|727650
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2228008
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228008 12.11.2025 CET/CEST
