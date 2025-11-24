EQS-News: SFC Energy AG und FC TecNrgy Pvt. Ltd. unterzeichnen Wartungsvertrag im Wert von EUR 3,2 Mio. für taktische Brennstoffzellenlösungen des indischen Verteidigungsministeriums

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG und FC TecNrgy Pvt. Ltd. unterzeichnen Wartungsvertrag im Wert von EUR 3,2 Mio. für taktische Brennstoffzellenlösungen des indischen Verteidigungsministeriums



SFC Energy AG und FC TecNrgy Pvt. Ltd. unterzeichnen Wartungsvertrag im Wert von EUR 3,2 Mio. für taktische Brennstoffzellenlösungen des indischen Verteidigungsministeriums

Dreijährige strategische Vereinbarung umfasst EMILY 3000- und JENNY 600S-Systeme der indischen Streitkräfte

Landesweites Brennstoffzellen-Support-Netz mit 50 Servicetechnikern und dediziertem Servicezentrum in Gurgaon eingerichtet

Umfassender Lifecycle-Support stellt maximale Einsatzbereitschaft missionkritischer, tragbarer Brennstoffzellensysteme sicher

Brunnthal/München, Deutschland, 24. November 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat mit ihrem Partner FC TecNrgy Pvt. Ltd. („FCT“) einen dreijährigen Wartungsvertrag im Wert von EUR 3,2 Mio. abgeschlossen. Der Vertrag umfasst die Wartung und den Lebenszyklus-Support für taktische Brennstoffzellensysteme, die vom indischen Verteidigungsministerium eingesetzt werden.

Der Vertragsumfang beinhaltet die taktischen Brennstoffzellensysteme EMILY 3000 und JENNY 600S von SFC, die bereits bei den indischen Streitkräften im Einsatz sind. Die Systeme basieren auf der bewährten Direktmethanol-Brennstoffzellentechnologie (DMFC) von SFC und liefern zuverlässige, effiziente und saubere Energie für anspruchsvolle Defense- und Feldeinsätze.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung hat FCT mit der Expertise von SFC zwei Werkstätten für „First-Level“-Reparaturen in Leh (Ladakh) und Rangiah (Assam) eingerichtet. SFC stellt die erforderlichen Ersatzteile bereit. Darüber hinaus bieten mehr als 50 Servicetechniker von FCT vor Ort in ganz Indien Wartungs- und Schulungsunterstützung an. Komplexere Reparaturen und Lebenszyklus-Wartungen erfolgen im unternehmenseigenen Servicezentrum von SFC India in Gurgaon. Dadurch werden schnelle Reparaturzyklen und minimale Ausfallzeiten für missionskritische Systeme gewährleistet. Dieses landesweite Wartungsnetzwerk sorgt für eine hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft und deckt zugleich die gesamte Wartungskette für die tragbaren Brennstoffzellensysteme der indischen Armee ab.

Die Zusammenarbeit stärkt nicht nur die wachsende Präsenz von FCT und SFC innerhalb der indischen Streitkräfte, sondern unterstützt zugleich die „Make in India“-Initiative durch lokalisierte Fertigungs- und Servicekapazitäten. Darüber hinaus vertieft sie die indisch-deutsche Partnerschaft im Bereich sauberer und nachhaltiger Energietechnologien und trägt zu den wiederkehrenden Serviceerlösen im Rahmen der diversifizierten Wachstumsstrategie bei.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Dieser Vertrag ist Ausdruck des Vertrauens, das das indische Verteidigungsministerium in unsere Brennstoffzellen-Technologie und in unsere strategische Partnerschaft mit FCT setzt. Durch den Aufbau eines landesweiten Wartungsnetzwerks sichern wir die langfristige Einsatzbereitschaft unserer Systeme und schaffen damit eine solide Basis für künftige Vergabeentscheidungen.“

Colonel Karandeep Singh (Retd), CEO und MD von FC TecNrgy Pvt. Ltd.: „Mit diesem Wartungsvertrag zwischen SFC und FCT untermauern wir unser großes Engagement, unsere Brennstoffzellenkunden in ganz Indien zu unterstützen. Der Vertrag sowie die in Indien gefertigten Brennstoffzellen werden maßgeblich zu einer breiteren Akzeptanz und Verbreitung unserer Technologie beitragen. Darüber hinaus stärkt er unsere gemeinsame Mission, den indischen Streitkräften zuverlässige und saubere Stromversorgungslösungen bereitzustellen.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Stromversorgung in kritischen Infrastrukturen und netzfernen Anwendungen. Das Unternehmen fokussiert sich auf ausfallsichere Energie- sowie Power Management-Lösungen und adressiert wachstumsstarke Märkte in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur, IT und hochtechnologische Industrieausrüstung.

Als Pionier der Brennstoffzellen-Technologie entwickelt und produziert SFC Energy innovative Hybrid-Stromversorgungssysteme sowie hochpräzise Power Management-Lösungen für stationäre und mobile Anwendungen weltweit. Die Produkte des Unternehmens stehen für energieeffiziente Lösungen und bieten Kunden optimierte Gesamtbetriebskosten („total cost of ownership“ (TCO)) in den beiden strategischen Geschäftsfeldern „Clean Energy“ und „Clean Power Management“.

Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München und internationalen Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika ist SFC Energy global präsent und in unmittelbarer Nähe zu seinen Kernzielmärkten und Kunden positioniert.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

www.sfc.com



Zur FC TecNrgy Pvt. Ltd.

FC TecNrgy ist ein Unternehmen für Brennstoffzellen und nachhaltige Energietechnologien und hat als erstes Unternehmen Methanol-Brennstoffzellen in Indien auf den Markt gebracht. Mit mehr als neun Jahren Erfahrung in umfangreichen Tests und Validierungen hat FC TecNrgy mehr als 3.000 Brennstoffzellenlösungen in Indien als Notstromversorgung für abgelegene Standorte und kritische Infrastrukturen installiert. FC TecNrgy ist das erste Unternehmen in Indien, das Brennstoffzellenverträge mit der indischen Armee, der indischen Luftwaffe, dem Innenministerium und Smart Cities abgeschlossen hat.



