EQS-News: TeamViewer verzeichnet starkes Wachstum bei der Nutzung seiner KI-Lösungen

EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TeamViewer verzeichnet starkes Wachstum bei der Nutzung seiner KI-Lösungen



05.11.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TeamViewer verzeichnet starkes Wachstum bei der Nutzung seiner

KI-Lösungen

Mit ‚TeamViewer Al‘ wurden bereits mehr als 270.000 Remote-Support-Sessions automatisiert zusammengefasst; dies ermöglicht proaktives IT-Management und höhere Produktivität bei Kunden

Hohe Zuwachsraten: zwischen August und Oktober wurden viermal mehr Sessions automatisiert zusammengefasst als zwischen Mai und Juli

Rund 10.000 Kunden haben die Nutzung von TeamViewer AI aktiviert; 60% Wachstum der aktiven KI-Nutzer von September bis Oktober; 400% Wachstum seit Juli

Kunden messen erhebliche Effizienzsteigerung , z. B. 25 % schnellere Lösung von IT-Tickets

Aufbau eines auf KI-Agenten basierenden IT-Support-Angebots für die Zukunft mithilfe einer einzigartigen proprietären Datenbasis

Göppingen, 5. November 2025 – Das KI-Angebot von TeamViewer verzeichnet drei Monate nach dem Start der globalen Vermarktung bereits exponentiell wachsende Nutzungsraten. Bis heute wurden mit dem Add-On Session Insights mehr als 270.000 IT-Support-Sessions automatisch zusammengefasst. Von August bis Oktober 2025 stieg diese Zahl im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten um das Vierfache. IT-Manager berichten von erheblichen Effizienzsteigerungen: Probleme lassen sich bis zu 25 Prozent schneller lösen, und bei der Dokumentation sparen sie im Schnitt bis zu zehn Minuten pro IT-Ticket.

Bereits rund 10.000 Kunden haben die KI-Funktionalitäten von TeamViewer aktiviert und erstellen damit automatisch ihre Dokumentationen. Zwischen September und Oktober stieg die Zahl der aktiven Nutzer der KI-Funktionen um 60 Prozent, zwischen Juli und Oktober um 400 Prozent.

Als Marktführer in den Bereichen Fernwartung und Digital Employee Experience (DEX)-Management kann TeamViewer auf eine einzigartige proprietäre Datenbasis zurückgreifen und dadurch die Automatisierung des IT-Supports weiter vorantreiben. Das Unternehmen hat derzeit mehr als 645.000 zahlende Kunden und verzeichnet pro Jahr mehr als eine Milliarde Remote-Support-Sessions. Zudem hat TeamViewer Zugang zu Telemetriedaten von Millionen von Laptops und PCs, auf denen ein TeamViewer DEX-Client kontinuierlich den Zustand und die Leistung der Geräte analysiert und IT-Probleme automatisch in Echtzeit behebt.

Mei Dent, Chief Product & Technology Officer bei TeamViewer, sagt: „TeamViewer ist zum Synonym für Fernwartung und -Support geworden. Im nächsten Schritt wollen wir TeamViewer zum führenden Unternehmen für Endpoint Management im Zeitalter von KI-basierten Agenten machen. Dafür integrieren wir die Funktionen zur automatischen Echtzeit-Fehlerbehebung von 1E und entwickeln unser Kerngeschäft hin zu einer Lösung für proaktives, autonomes IT-Management. Die schnelle Akzeptanz unserer KI-Lösungen zeigt, dass sich dieser Ansatz für unsere Kunden bereits heute auszahlt.“

Das komplette KI-Angebot wird TeamViewer auf der diesjährigen Microsoft Ignite-Konferenz in San Francisco (18.–25. November) präsentieren. Dazu gehören weitere Innovationen aus dem Bereich autonomer KI-Agenten für den IT-Support (Messestände 5445 und 1527).

###

Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.

Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 645.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.

Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.

Presse

Martina Dier

Vice President Communications

E-Mail: press@teamviewer.com



Investor Relations

Bisera Grubesic

Vice President Investor Relations

E-Mail: ir@teamviewer.com





Wichtiger Hinweis



Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.