EQS-News: TeamViewer verzeichnet starkes Wachstum bei der Nutzung seiner KI-Lösungen

05.11.2025
TeamViewer verzeichnet starkes Wachstum bei der Nutzung seiner KI-Lösungen
Göppingen, 5. November 2025 – Das KI-Angebot von TeamViewer verzeichnet drei Monate nach dem Start der globalen Vermarktung bereits exponentiell wachsende Nutzungsraten. Bis heute wurden mit dem Add-On Session Insights mehr als 270.000 IT-Support-Sessions automatisch zusammengefasst. Von August bis Oktober 2025 stieg diese Zahl im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten um das Vierfache. IT-Manager berichten von erheblichen Effizienzsteigerungen: Probleme lassen sich bis zu 25 Prozent schneller lösen, und bei der Dokumentation sparen sie im Schnitt bis zu zehn Minuten pro IT-Ticket.
Bereits rund 10.000 Kunden haben die KI-Funktionalitäten von TeamViewer aktiviert und erstellen damit automatisch ihre Dokumentationen. Zwischen September und Oktober stieg die Zahl der aktiven Nutzer der KI-Funktionen um 60 Prozent, zwischen Juli und Oktober um 400 Prozent.
Als Marktführer in den Bereichen Fernwartung und Digital Employee Experience (DEX)-Management kann TeamViewer auf eine einzigartige proprietäre Datenbasis zurückgreifen und dadurch die Automatisierung des IT-Supports weiter vorantreiben. Das Unternehmen hat derzeit mehr als 645.000 zahlende Kunden und verzeichnet pro Jahr mehr als eine Milliarde Remote-Support-Sessions. Zudem hat TeamViewer Zugang zu Telemetriedaten von Millionen von Laptops und PCs, auf denen ein TeamViewer DEX-Client kontinuierlich den Zustand und die Leistung der Geräte analysiert und IT-Probleme automatisch in Echtzeit behebt.
Mei Dent, Chief Product & Technology Officer bei TeamViewer, sagt: „TeamViewer ist zum Synonym für Fernwartung und -Support geworden. Im nächsten Schritt wollen wir TeamViewer zum führenden Unternehmen für Endpoint Management im Zeitalter von KI-basierten Agenten machen. Dafür integrieren wir die Funktionen zur automatischen Echtzeit-Fehlerbehebung von 1E und entwickeln unser Kerngeschäft hin zu einer Lösung für proaktives, autonomes IT-Management. Die schnelle Akzeptanz unserer KI-Lösungen zeigt, dass sich dieser Ansatz für unsere Kunden bereits heute auszahlt.“
Das komplette KI-Angebot wird TeamViewer auf der diesjährigen Microsoft Ignite-Konferenz in San Francisco (18.–25. November) präsentieren. Dazu gehören weitere Innovationen aus dem Bereich autonomer KI-Agenten für den IT-Support (Messestände 5445 und 1527).
Über TeamViewer
TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.
Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 645.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.
Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.
TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.
