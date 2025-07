EQS-News: VERBUND AG: Ergebnis Quartale 1–2/2025: Rückläufige Ergebnisentwicklung aufgrund deutlich unterdurchschnittlicher Wasserführung

EQS-News: Verbund AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

VERBUND AG: Ergebnis Quartale 1–2/2025: Rückläufige Ergebnisentwicklung aufgrund deutlich unterdurchschnittlicher Wasserführung



Das VERBUND-Ergebnis lag in den Quartalen 1–2/2025 aufgrund der erheblich gesunkenen Stromproduktion aus Wasserkraft deutlich unter dem Vorjahresniveau. Das EBITDA sank gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 19,8 % auf 1.413,0 Mio. €. Das Konzernergebnis verringerte sich um 11,8 % auf 802,7 Mio. €, das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis lag mit 783,6 Mio. € um 22,3 % unter dem Wert der Vergleichsperiode. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,76 um 36 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres (1,12) und um 24 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Erzeugung der Jahresspeicherkraftwerke sank in den Quartalen 1–2/2025 gegenüber der Vorjahresberichtsperiode um 3,5 %. Die Erzeugung aus Wasserkraft verringerte sich somit insgesamt um 4.891 GWh oder 28,3 % auf 12.401 GWh. Ebenfalls rückläufig war die Stromerzeugung der neuen erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen. Der Erzeugungskoeffizient aus Wind & Photovoltaik lag in den Quartalen 1–2/2025 mit 0,78 um 22 Prozentpunkte unter dem Planwert und um 16 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres (0,94). Die Erzeugung aus Windkraft & Photovoltaik verringerte sich dadurch um 135 GWh auf 1.064 GWh. Positiv auf die Ergebnisentwicklung wirkte hingegen der höhere durchschnittlich erzielte Absatzpreis bezogen auf die Eigenerzeugung aus Wasserkraft. Dieser stieg um 3,9 €/MWh auf 117,2 €/MWh. Der hohe Absatzpreis in den Quartalen 1–2/2025 ist zu einem großen Teil auf vorzeitige „Limit“-Verkäufe zu Beginn des Jahres 2023 bzw. ab November 2023 zurückzuführen. So konnte in den Quartalen 1–2/2025 von den damals sehr hohen Großhandelspreisen für Strom profitiert werden. Ergebnisverbessernd wirkte darüber hinaus der, unter anderem aufgrund von höheren Auktionserlösen für grenzüberschreitende Leitungskapazitäten, höhere temporäre Ergebnisbeitrag im Stromnetz, der allerdings in den Folgeperioden regulatorisch wieder abgeschöpft wird. Auch das Segment Absatz entwickelte sich unter anderem aufgrund der Stabilisierung des Endkundengeschäfts und höherer Erträge aus der Kraftwerksoptimierung in den Quartalen 1–2/2025 positiv. Ergebniserhöhend wirkte darüber hinaus der Beitrag der Flexibilitätsprodukte, der in den Quartalen 1–2/2025 um 25,4 % auf 163,8 Mio. € anstieg. Ergebnisausblick für 2025 angepasst Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik sowie der aktuellen Chancen- und Risikolage erwartet VERBUND für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA zwischen rund 2.750 Mio. € und 3.100 Mio. € und ein berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 1.450 Mio. € und 1.650 Mio. €. Das bereinigte Konzernergebnis liegt zwischen 1.430 Mio. € und 1.630 Mio. €. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2025 eine Ausschüttungsquote zwischen 45 % und 55 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis. Der Ergebnisausblick erfolgt unter Vorbehalt keiner weiteren gesetzlichen und regulatorischen Änderungen. Kennzahlen Einheit Q1–2/2024 Q1–2/2025 Veränderung Umsatzerlöse Mio. € 3.892,6 4.036,4 3,7 % EBITDA Mio. € 1.762,4 1.413,0 –19,8 % Operatives Ergebnis Mio. € 1.282,3 1.113,1 –13,2 % Konzernergebnis Mio. € 910,1 802,7 –11,8 % Ergebnis je Aktie € 2,62 2,31 –11,8 % EBIT-Marge % 32,9 27,6 – EBITDA-Marge % 45,3 35,0 – Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. € 1.850,2 1.338,4 –27,7 % Free Cashflow vor Dividende Mio. € 1.331,6 769,5 –42,2 % Free Cashflow nach Dividende Mio. € –602,4 –559,9 – Performance der VERBUND-Aktie % –12,4 –6,9 – Nettoverschuldungsgrad % 24,4 23,2 – Weitere Informationen sowie den Zwischenbericht 1–2/2025 finden Sie auf www.verbund.com > Konzern > Investor Relations > Aktuelles Ergebnis und 5-Jahresvergleich > Aktuelles Ergebnis. Kontakt: Mag. Andreas Wollein

