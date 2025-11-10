EQS-News: Wachstumsfinanzierung: Sixt SE erweitert Konsortialkredit auf 1,55 Mrd. Euro und verlängert Laufzeit bis mindestens 2030

EQS-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Wachstumsfinanzierung: Sixt SE erweitert Konsortialkredit auf 1,55 Mrd. Euro und verlängert Laufzeit bis mindestens 2030



10.11.2025 / 12:00 CET/CEST

Wachstumsfinanzierung: Sixt SE erweitert Konsortialkredit auf 1,55 Mrd. Euro und verlängert Laufzeit bis mindestens 2030

Kreditlinie um weitere 600 Mio. Euro auf 1,55 Mrd. Euro erhöht.

Laufzeit von fünf Jahren bis 2030 (zuzüglich zwei Verlängerungsoptionen bis 2032) sichert Wachstumsfinanzierung.

Pullach, 10. November 2025 - Die Sixt SE hat ihren bisherigen Konsortialkredit über 950 Millionen Euro vorzeitig durch eine neue revolvierende Kreditlinie in Höhe von 1,55 Milliarden Euro ersetzt.

Nicht zuletzt dank des Ratings der Sixt SE (BBB) konnte das Unternehmen deutlich günstigere Konditionen verhandeln. Der neue Konsortialkredit hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden – damit maximal bis 2032.

Die Kreditlinie kann in verschiedenen Währungen, insbesondere Euro und US-Dollar, in Anspruch genommen werden. Sie dient vor allem der Stärkung der ohnehin komfortablen Liquiditätsposition der Sixt SE. Damit erweitert das Unternehmen seinen finanziellen Handlungsspielraum nochmals und stärkt die finanzielle Flexibilität zur Umsetzung seines Wachstumskurses.

Das Bankenkonsortium besteht aus der Bayerischen Landesbank, CaixaBank, Commerzbank, Deutschen Bank, DZ BANK, ING, Helaba und der UniCredit Bank. Die Syndizierung wurde von der Sixt SE selbst arrangiert.

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE, erklärt:„Der erfolgreiche Abschluss des deutlich erhöhten Konsortialkredits belegt erneut das Vertrauen der Banken in unser Unternehmen. Damit erweitern wir unseren finanziellen Handlungsspielraum erheblich und stärken unsere ohnehin sehr solide Liquiditätslage nachhaltig. Gleichzeitig konnten wir – als erster Konsortialkredit seit Veröffentlichung unseres Ratings – in einem herausfordernden Marktumfeld signifikant bessere Konditionen erzielen.“

