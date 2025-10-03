Sixt Aktie

81,45EUR -2,00EUR -2,40%
Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.10.2025 09:06:23

Sixt SE St Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das Sommergeschäft der Münchner sei stark gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November. Der Kostendruck halte beim Autovermieter aber an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81,80 € 		Abst. Kursziel*:
28,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.mehr Nachrichten

Analysen zu Sixt SE St.mehr Analysen

09:06 Sixt Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Sixt Buy UBS AG
28.08.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sixt SE St. 81,45 -2,40% Sixt SE St.

Aktuelle Aktienanalysen

09:07 National Grid Buy Deutsche Bank AG
09:06 Sixt Buy Deutsche Bank AG
08:46 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
08:44 Unilever Buy Deutsche Bank AG
08:44 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08:43 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
08:37 Ferrari Buy UBS AG
08:31 Sanofi Buy UBS AG
07:55 ams-OSRAM Buy UBS AG
07:54 Siltronic Neutral UBS AG
07:54 STMicroelectronics Buy UBS AG
07:53 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
07:53 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Infineon Buy UBS AG
07:52 ASML NV Buy UBS AG
07:51 AIXTRON Neutral UBS AG
07:40 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:29 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:00 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:59 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:27 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
06:26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Aumovio Buy UBS AG
02.10.25 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.10.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Tesla Sell UBS AG
02.10.25 BASF Neutral UBS AG
02.10.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Nike Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
02.10.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Deutsche Bank Hold Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen