WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das Sommergeschäft der Münchner sei stark gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November. Der Kostendruck halte beim Autovermieter aber an./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
