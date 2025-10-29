Sixt Aktie

Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bilanz voraus 29.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Sixt SE St zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Sixt SE St zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Was sich Anaylsten von der kommenden Sixt SE St-Bilanz versprechen.

Sixt SE St lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Sixt SE St für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,53 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,82 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,32 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,61 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,19 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 4,29 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 4,00 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sixt SE St.mehr Nachrichten