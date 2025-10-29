Erste Schätzungen: Sixt SE St zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sixt SE St lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Sixt SE St für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,53 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,82 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,32 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,61 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,19 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 4,29 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 4,00 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at