WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

28.10.2025 18:20:54

Sixt SE St Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen von Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Kennziffern des US-Wettbewerbers ließen Rückschlüsse auf ein solides drittes Quartal des deutschen Autovermieters zu, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für das US-Geschäft./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
77,85 € 		Abst. Kursziel*:
28,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,55%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

