Sixt Aktie
|78,40EUR
|1,35EUR
|1,75%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen von Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Kennziffern des US-Wettbewerbers ließen Rückschlüsse auf ein solides drittes Quartal des deutschen Autovermieters zu, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für das US-Geschäft./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77,85 €
|
Abst. Kursziel*:
28,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,55%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
