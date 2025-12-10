SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
10.12.2025 12:07:23
EQS-PVR: SAP SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: SAP SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
10.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|End of News
|EQS News Service
|
2243224 10.12.2025 CET/CEST
