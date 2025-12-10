LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus

Der LUS-DAX zeigte sich zum Handelsschluss wenig verändert.

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 24 140,00 Punkten aus dem Handel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 998,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 167,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 086,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 583,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 20 316,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 20,92 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,35 Prozent auf 123,60 EUR), Fresenius SE (+ 2,30 Prozent auf 48,04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,73 Prozent auf 39,94 EUR), Beiersdorf (+ 1,44 Prozent auf 92,82 EUR) und Hannover Rück (+ 1,18 Prozent auf 256,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-2,12 Prozent auf 36,71 EUR), Deutsche Börse (-2,01 Prozent auf 219,50 EUR), Rheinmetall (-1,92 Prozent auf 1 610,00 EUR), Siemens Healthineers (-1,85 Prozent auf 42,99 EUR) und BMW (-1,81 Prozent auf 95,66 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 244 729 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,218 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

