XETRA-Handel DAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,40 Prozent auf 24 065,58 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,074 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,129 Prozent auf 24 131,39 Punkte an der Kurstafel, nach 24 162,65 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 168,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 001,43 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,207 Prozent aufwärts. Der DAX lag vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 23 959,99 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Stand von 23 632,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der DAX auf 20 329,16 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,18 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,90 Prozent auf 124,25 EUR), Fresenius SE (+ 2,11 Prozent auf 47,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,38 Prozent auf 39,80 EUR), Beiersdorf (+ 0,96 Prozent auf 92,38 EUR) und Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 69,24 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-3,56 Prozent auf 1 583,00 EUR), Siemens Healthineers (-1,78 Prozent auf 43,02 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR), Heidelberg Materials (-1,50 Prozent auf 217,10 EUR) und Infineon (-1,37 Prozent auf 36,99 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 902 905 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,218 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,38 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,21 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

