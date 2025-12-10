Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Performance
|
10.12.2025 15:59:31
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in Rot
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,19 Prozent tiefer bei 24 070,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 23 998,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 167,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 086,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 23 583,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, lag der LUS-DAX bei 20 316,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 20,57 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. 18 821,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,90 Prozent auf 124,25 EUR), Fresenius SE (+ 2,11 Prozent auf 47,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,38 Prozent auf 39,80 EUR), Beiersdorf (+ 0,96 Prozent auf 92,38 EUR) und Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 69,24 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3,56 Prozent auf 1 583,00 EUR), Siemens Healthineers (-1,78 Prozent auf 43,02 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR), Heidelberg Materials (-1,50 Prozent auf 217,10 EUR) und Infineon (-1,37 Prozent auf 36,99 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 902 905 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 239,218 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
