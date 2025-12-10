Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Euro STOXX 50-Performance
|
10.12.2025 12:27:32
Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,31 Prozent leichter bei 5 700,63 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,891 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,133 Prozent schwächer bei 5 710,70 Punkten, nach 5 718,32 Punkten am Vortag.
Bei 5 722,77 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 692,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,298 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 664,46 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Stand von 5 361,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 951,74 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,92 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 122,70 EUR), UniCredit (+ 0,84 Prozent auf 66,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 26,91 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,07 Prozent auf 45,93 EUR) und Enel (-0,13 Prozent auf 8,69 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-3,29 Prozent auf 1 587,50 EUR), SAP SE (-1,29 Prozent auf 207,30 EUR), Siemens (-1,28 Prozent auf 231,05 EUR), Deutsche Börse (-0,98 Prozent auf 221,80 EUR) und Allianz (-0,87 Prozent auf 377,40 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 026 997 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 373,337 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Im Euro STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
10.12.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)