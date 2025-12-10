Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der DAX notierte am dritten Tag der Woche im Minus.

Am Mittwoch verbuchte der DAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 0,22 Prozent auf 24 110,03 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,074 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,129 Prozent auf 24 131,39 Punkte an der Kurstafel, nach 24 162,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 24 001,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 168,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,392 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23 959,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 632,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, stand der DAX bei 20 329,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 20,40 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,35 Prozent auf 123,60 EUR), Fresenius SE (+ 2,30 Prozent auf 48,04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,73 Prozent auf 39,94 EUR), Beiersdorf (+ 1,44 Prozent auf 92,82 EUR) und Hannover Rück (+ 1,18 Prozent auf 256,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-2,12 Prozent auf 36,71 EUR), Deutsche Börse (-2,01 Prozent auf 219,50 EUR), Rheinmetall (-1,92 Prozent auf 1 610,00 EUR), Siemens Healthineers (-1,85 Prozent auf 42,99 EUR) und BMW (-1,81 Prozent auf 95,66 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 244 729 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 239,218 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at