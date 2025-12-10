HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
10.12.2025 12:27:32
Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 3 568,88 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 560,638 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,079 Prozent schwächer bei 3 580,97 Punkten in den Handel, nach 3 583,79 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 588,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 561,00 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 1,11 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 10.11.2025, einen Wert von 3 496,69 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 3 600,35 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 10.12.2024, einen Stand von 3 552,26 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 5,69 Prozent auf 27,88 EUR), Sartorius vz (+ 2,17 Prozent auf 254,40 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 36,28 EUR), Nagarro SE (+ 1,05 Prozent auf 76,95 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,57 Prozent auf 17,73 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-2,97 Prozent auf 71,85 EUR), IONOS (-1,55 Prozent auf 25,45 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 43,14 EUR), SAP SE (-1,29 Prozent auf 207,30 EUR) und CANCOM SE (-1,28 Prozent auf 27,10 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 026 997 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,218 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
