Erste Schätzungen: IONOS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IONOS wird voraussichtlich am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,437 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 402,7 Millionen EUR gegenüber 390,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 EUR, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

