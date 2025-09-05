Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|Analystenmeinung
|
05.09.2025 16:18:38
Sixt-Aktie gewinnt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt
Nach einer düsteren Zeit, die Mitte Juli begann und die Aktie bis zum Vortag mehr als 18 Prozent an Wert kostete, zog der Kurs am Morgen um bis zu sieben Prozent an. Zuletzt betrug der Kursanstieg via XETRA dann noch 4,28 Prozent auf 84,10 Euro. Über die 200-Tage-Linie kehrten die Aktien zurück, doch an der darüber liegenden 100-Tage-Linie taten sie sich schwer.
Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung aufgenommen und dabei ein Kursziel von 102 Euro genannt, das auf dem ermäßigten Vortagsniveau mehr als einem Viertel an Kurspotenzial entsprach. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, lautete das Kernargument des Analysten Zehua Jiang. Zudem steigere Sixt in den USA den Marktanteil. Die Aktienbewertung liege im historischen Vergleich am unteren Rand.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sixt SE St.mehr Nachrichten
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: UBS startet Sixt-Stämme mit 'Buy' - Ziel 102 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
28.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
13.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.25
|Sixt-Aktie wird abgestraft: Gewinnsteigerung bei Sixt fällt hinter Erwartungen zurück (dpa-AFX)
|
13.08.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13.08.25
|XETRA-Handel: SDAX steigt am Mittwochmittag (finanzen.at)