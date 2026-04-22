RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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22.04.2026 19:19:00
EU-Kommission: RTL darf Sky übernehmen
Mit der Übernahme von Sky will RTL sein digitales Abo-Geschäft stärken und unabhängiger vom klassischen Werbemarkt werden. Die EU hat keine Einwände.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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