RTL Aktie

36,95EUR
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

13.03.2026 12:15:34

RTL Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern habe 2025 mit dem Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht und einen erfreulichen Gewinnausblick gegeben, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

