RTL Aktie
|36,95EUR
|0,65EUR
|1,79%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern habe 2025 mit dem Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht und einen erfreulichen Gewinnausblick gegeben, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Hold
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,28%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RTL
|
12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|ROUNDUP: RTL will Umsatz und operatives Ergebnis steigern - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
12.03.26
|RTL peilt 2026 Umsatzplus an - Operatives Ergebnis soll ebenfalls steigen (dpa-AFX)
|
09.03.26
|MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.03.26
|Neue DSDS-Staffel startet am Karsamstag (dpa-AFX)
|
02.03.26
|Pay-TV-Vertrag von NFL und DAZN überraschend beendet (dpa-AFX)
|
02.03.26
|RTL-Aktie in Rot: Übernahme von Sky Deutschland vor Prügfung durch EU (Dow Jones)
|
02.03.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)