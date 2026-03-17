RTL Aktie
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WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 30 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Angaben des Medienkonzerns implizierten, dass der deutsche Werbemarkt um fünf Prozent kleiner geworden ist, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für 2026 seien aber geschützt durch einen Notfallplan, der auch die Aktien vor Abwärtsrisiken schütze. Das höhere Kursziel begründete sie neben angepassten Schätzungen auch mit dem Bewertungszeitraum, den sie um ein Jahr in die Zukunft verschob./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 11:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Market-Perform
|
Unternehmen:
RTL
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
36,40 €
|
Abst. Kursziel*:
1,65%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
36,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,37%
|
Analyst Name::
Annick Maas
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KGV*:
-
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