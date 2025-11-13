Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
13.11.2025 14:23:14
EU launches Google probe over news site suppression claim
US tech giant Google is once again under fire in the EU over allegations that it is suppressing news sites in its search results.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
