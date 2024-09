Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Der Euro STOXX 50 sinkt am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,35 Prozent auf 4 843,77 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,105 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,015 Prozent auf 4 861,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 860,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 840,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 864,60 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,178 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 4 840,52 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, bei 4 915,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 245,88 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,33 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 3,82 Prozent auf 46,08 EUR), BMW (+ 2,25 Prozent auf 74,56 EUR), Bayer (+ 1,15 Prozent auf 27,78 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,82 Prozent auf 57,64 EUR) und Infineon (+ 0,78 Prozent auf 30,22 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Enel (-1,07 Prozent auf 7,13 EUR), Deutsche Börse (-0,78 Prozent auf 204,10 EUR), SAP SE (-0,74 Prozent auf 199,16 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,59 Prozent auf 128,94 EUR) und Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 26,58 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 566 116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 301,525 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,52 Prozent bei der Stellantis-Aktie zu erwarten.

