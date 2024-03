Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,29 Prozent auf 4 907,39 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,257 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,046 Prozent tiefer bei 4 890,84 Punkten, nach 4 893,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 918,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 889,58 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,057 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 690,87 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 483,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 313,78 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,74 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 918,25 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 2,55 Prozent auf 48,46 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,10 Prozent auf 3,10 EUR), Eni (+ 1,66 Prozent auf 14,59 EUR), Infineon (+ 1,54 Prozent auf 33,67 EUR) und Enel (+ 1,04 Prozent auf 6,10 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,97 Prozent auf 39,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,54 Prozent auf 118,52 EUR), BMW (-0,49 Prozent auf 108,82 EUR), Deutsche Börse (-0,47 Prozent auf 191,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,26 Prozent auf 429,70 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 815 528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 418,948 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,98 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

