Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,43 Prozent leichter bei 5 449,09 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,611 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,303 Prozent auf 5 455,96 Punkte an der Kurstafel, nach 5 472,56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 411,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 455,96 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,535 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, den Stand von 5 195,71 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 758,65 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 883,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,80 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 544,12 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 845,89 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 1,54 Prozent auf 49,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 105,75 EUR), Enel (+ 1,33 Prozent auf 7,06 EUR), Stellantis (+ 1,24 Prozent auf 12,39 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,94 Prozent auf 37,78 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-1,76 Prozent auf 35,48 EUR), Eni (-1,51 Prozent auf 13,97 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,24 Prozent auf 541,60 EUR), SAP SE (-0,99 Prozent auf 264,85 EUR) und Deutsche Börse (-0,99 Prozent auf 250,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 496 870 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 345,977 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,03 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at