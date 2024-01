Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag

Der Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,01 Prozent schwächer bei 4 428,95 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,878 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,341 Prozent auf 4 458,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 474,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 418,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 458,74 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,20 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 05.12.2023, einen Stand von 4 452,77 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.10.2023, den Wert von 4 099,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 3 959,48 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 0,45 Prozent auf 2,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,24 Prozent auf 22,52 EUR), Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 185,30 EUR), UniCredit (-0,15 Prozent auf 25,58 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,21 Prozent auf 112,08 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens (-2,27 Prozent auf 158,74 EUR), adidas (-1,98 Prozent auf 170,32 EUR), Allianz (-1,32 Prozent auf 242,25 EUR), BMW (-1,18 Prozent auf 99,81 EUR) und Enel (-1,02 Prozent auf 6,66 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 492 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 347,290 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 11,25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at