Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Der Euro STOXX 50 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 1,32 Prozent auf 5 496,22 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,737 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,579 Prozent auf 5 537,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 569,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 537,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 479,39 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 3,44 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 21.10.2025, einen Stand von 5 686,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 462,16 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 4 755,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 11,76 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 210,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 27,27 EUR), Enel (-0,08 Prozent auf 8,80 EUR), UniCredit (-0,13 Prozent auf 62,06 EUR) und BASF (-0,28 Prozent auf 42,65 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 104,50 EUR), Rheinmetall (-4,76 Prozent auf 1 559,00 EUR), Infineon (-3,01 Prozent auf 31,92 EUR), Deutsche Bank (-2,65 Prozent auf 29,04 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,73 Prozent auf 5,58 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 536 243 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 343,647 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at