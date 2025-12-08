AB InBev Aktie
|52,28EUR
|-0,26EUR
|-0,49%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
08.12.2025 08:49:57
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die ergänzende Übernahme von BeatBox signalisiere ein weiteres Verschwimmen der Grenzen zwischen Bier, Spirituosen und Wein, schrieb Edward Mundy am Sonntag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,32 €
|
Abst. Kursziel*:
22,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,42%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse