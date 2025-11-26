AB InBev Aktie

53,84EUR -0,54EUR -0,99%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
26.11.2025 10:04:56

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Unter den von ihm beobachteten Unternehmen zeige AB Inbev bisher das stärkste Engagement in der Region, schrieb er. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt aber noch relativ klein./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
82,00 €
Outperform 		Kurs*:
53,66 € 		Abst. Kursziel*:
52,81%
Outperform 		Kurs aktuell:
53,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,30%
Analyst: Trevor Stirling
* Zum Zeitpunkt der Analyse

