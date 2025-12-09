AB InBev Aktie

52,00EUR 0,10EUR 0,19%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 12:07:55

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones setzt 2026 im Bereich Konsumgüter vor allem auf L'Oreal, Reckitt und AB Inbev, wie er in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick schrieb. Beim Brauereikonzern sieht er operativ noch viel Luft nach oben angesichts der starken Marktstellung./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
52,22 € 		Abst. Kursziel*:
37,88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
52,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,46%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verloren

Lohnender AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

02.12.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
25.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
18.11.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
11.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
04.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
30.10.25
 AB InBev-Aktie leichter: Gewinn schwächelt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe (Dow Jones)
28.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
21.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen

12:07 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 AB InBev Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 52,02 0,23% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Aktuelle Aktienanalysen

12:58 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
12:55 BMW Outperform Bernstein Research
12:55 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12:52 BAT Overweight Barclays Capital
12:07 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
12:06 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
12:04 Inditex Outperform RBC Capital Markets
11:35 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
11:32 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
11:18 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
11:17 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11:17 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
11:16 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:55 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
10:54 Unilever Overweight Barclays Capital
10:53 Erste Group Bank kaufen UBS AG
10:43 Apple Neutral UBS AG
10:43 Bilfinger Neutral UBS AG
10:27 Unilever Underperform RBC Capital Markets
10:27 NVIDIA Outperform Bernstein Research
10:05 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
09:52 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
09:43 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:42 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
09:30 BAT Underperform RBC Capital Markets
09:29 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
09:28 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:18 Ferrari Overweight Barclays Capital
09:14 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
09:13 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
09:12 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:57 Ströer Buy Deutsche Bank AG
08:54 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
08:52 BMW Buy Deutsche Bank AG
08:48 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
08:24 RELX Buy Deutsche Bank AG
08:09 Nike Outperform RBC Capital Markets
08:09 adidas Outperform RBC Capital Markets
08:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
08:09 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:57 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen