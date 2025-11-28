AB InBev Aktie
|53,22EUR
|-0,48EUR
|-0,89%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 64 auf 59 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Der Preis ist, was Du bezahlst, der Wert ist, was Du bekommst", zitierte Mitch Collett in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenausblick für Europas Getränkehersteller den Starinvestor Warren Buffett. Er sieht nach einem weiteren schwierigen Jahr für 2026 klare Bewertungschancen. Neun von zehn Unternehmern wiesen beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Abschlag zum Konsumgütersektor auf. Und ebenfalls neun von zehn seien günstiger bewertet als in der Vergangenheit. Wenn die Unternehmen ablieferten, so Collett, gebe es immensen Spielraum für die Aktien. Aber der Sektor sei nicht ohne Grund so günstig. Denn die Gewinnentwicklung sei schon länger schwach und 2025 habe enttäuscht. Collet stufte Heineken auf "Buy" hoch und votiert bei Carlsberg, Coca-Cola Europacific Partners, Coca-Cola Hellenic und Royal Unibrew weiter mit "Buy". Remy Cointreau beließ er auf "Sell"./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
53,18 €
|
Abst. Kursziel*:
10,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,86%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
