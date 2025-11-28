AB InBev Aktie

53,22EUR -0,48EUR -0,89%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.11.2025 09:08:13

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 64 auf 59 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Der Preis ist, was Du bezahlst, der Wert ist, was Du bekommst", zitierte Mitch Collett in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenausblick für Europas Getränkehersteller den Starinvestor Warren Buffett. Er sieht nach einem weiteren schwierigen Jahr für 2026 klare Bewertungschancen. Neun von zehn Unternehmern wiesen beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Abschlag zum Konsumgütersektor auf. Und ebenfalls neun von zehn seien günstiger bewertet als in der Vergangenheit. Wenn die Unternehmen ablieferten, so Collett, gebe es immensen Spielraum für die Aktien. Aber der Sektor sei nicht ohne Grund so günstig. Denn die Gewinnentwicklung sei schon länger schwach und 2025 habe enttäuscht. Collet stufte Heineken auf "Buy" hoch und votiert bei Carlsberg, Coca-Cola Europacific Partners, Coca-Cola Hellenic und Royal Unibrew weiter mit "Buy". Remy Cointreau beließ er auf "Sell"./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
53,18 € 		Abst. Kursziel*:
10,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,86%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen

09:08 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 AB InBev Outperform Bernstein Research
26.11.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 AB InBev Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 53,22 -0,89% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Aktuelle Aktienanalysen

09:14 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:08 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
09:02 Infineon Buy UBS AG
08:40 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:35 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:32 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:32 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:22 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
08:18 E.ON Equal Weight Barclays Capital
07:54 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
07:21 easyJet Outperform Bernstein Research
07:09 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:08 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
06:37 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
06:32 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
27.11.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
27.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Santander Buy UBS AG
27.11.25 Prosus Buy UBS AG
27.11.25 Aroundtown Neutral UBS AG
27.11.25 FACC kaufen Erste Group Bank
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen