WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat für AB Inbev ein Kursziel von 73 Euro angegeben und die Aktien auf "Buy" belassen. Die Papiere des Brauereikonzerns stehen zudem auf der Favoritenliste von Goldman. Der Bierabsatz der Branche sei im Oktober recht mau gewesen, schrieb Olivier Nicolai am Freitag nach Auswertung aktueller Daten. AB Inbev und Carlsberg hätten sich aber vergleichsweise gut geschlagen./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,30 €
|
Abst. Kursziel*:
36,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,86%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
