EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile bei 58,23 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,717 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (51,76 EUR), wäre die Investition nun 88,89 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,11 Prozent abgenommen.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,94 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at