AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Lohnender AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg?
|
09.12.2025 10:03:51
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verloren
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile bei 58,23 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,717 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (51,76 EUR), wäre die Investition nun 88,89 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,11 Prozent abgenommen.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,94 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen
|12:07
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|51,96
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.