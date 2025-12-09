EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verloren

AB InBev Aktie

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile bei 58,23 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,717 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (51,76 EUR), wäre die Investition nun 88,89 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,11 Prozent abgenommen.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,94 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Anheuser-Busch InBev

02.12.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
25.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
18.11.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
11.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
04.11.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
30.10.25
 AB InBev-Aktie leichter: Gewinn schwächelt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe (Dow Jones)
28.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
21.10.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen

12:07 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 AB InBev Outperform Bernstein Research
