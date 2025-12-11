AB InBev Aktie

53,12EUR -0,08EUR -0,15%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

11.12.2025 13:40:38

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt brachte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie Robotaxi- und Fahrtenvermittlungsdienste und den Alkoholkonsum in den USA in Zusammenhang. Seiner Einschätzung nach könnte der Alkoholabsatz angekurbelt werden, indem bequemeres und erschwinglicheres Reisen ermöglicht werde. Er glaubt, dass die Auswirkungen deutlicher und früher eintreten könnten, als dies an der Börse realisiert werde./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53,12 € 		Abst. Kursziel*:
76,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76,96%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

