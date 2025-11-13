Air Liquide Aktie

Air Liquide

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

Air Liquide-Investment 13.11.2025

EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Air Liquide-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 122,80 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hat, hat nun 8,143 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 172,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 403,09 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 40,31 Prozent.

Insgesamt war Air Liquide zuletzt 98,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

11.11.25 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
29.10.25 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
Air Liquide S.A. 170,88 -0,40%

Hoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

