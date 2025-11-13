EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Air Liquide-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 122,80 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hat, hat nun 8,143 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 172,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 403,09 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 40,31 Prozent.

Insgesamt war Air Liquide zuletzt 98,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

