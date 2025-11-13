Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren verdient
Air Liquide-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 122,80 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hat, hat nun 8,143 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 172,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 403,09 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 40,31 Prozent.
Insgesamt war Air Liquide zuletzt 98,97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
|11.11.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
