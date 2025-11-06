EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Air Liquide-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 162,92 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 0,614 Air Liquide-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 168,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,67 EUR wert. Damit wäre die Investition um 3,67 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 97,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at