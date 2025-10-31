Air Liquide Aktie
|169,32EUR
|-0,90EUR
|-0,53%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Gasekonzerns bleibe einer seiner bevorzugten Branchentitel und der Bewertungsaufschlag zur Branche sei gerechtfertigt, schrieb Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut den Franzosen bis 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 3,5 Prozent sowie von 2027 bis 2029 jährliche operative Margensteigerungen (Ebit) zu./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169,42 €
|
Abst. Kursziel*:
21,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
169,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Air Liquide S.A.mehr Analysen
|12:33
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|12:33
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|12:33
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|169,42
|-0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:54
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:38
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|12:37
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12:35
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|12:33
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|12:32
|BBVA Buy
|UBS AG
|12:31
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:30
|Befesa Buy
|UBS AG
|12:29
|Shell Buy
|UBS AG
|12:25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:24
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|12:23
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:22
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|12:18
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:13
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:12
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:10
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:29
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:15
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:14
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|11:14
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:05
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|11:04
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:03
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:55
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:46
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:35
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG