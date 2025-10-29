Air Liquide Aktie
|171,86EUR
|-2,16EUR
|-1,24%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung an die Quartalszahlen des Industriegasekonzerns an. Sie rollte zudem die Bewertungsbasis für ihr Kursziel nach vorne./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
208,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
172,32 €
|
Abst. Kursziel*:
20,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
171,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,03%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Air Liquide S.A.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|171,86
|-1,24%
