Air Liquide Aktie

171,86EUR -2,16EUR -1,24%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

<
29.10.2025 12:02:16

Air Liquide Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung an die Quartalszahlen des Industriegasekonzerns an. Sie rollte zudem die Bewertungsbasis für ihr Kursziel nach vorne./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
208,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
172,32 € 		Abst. Kursziel*:
20,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
171,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,03%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

