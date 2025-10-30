EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Air Liquide-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 78,43 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 127,495 Air Liquide-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 625,63 EUR, da sich der Wert einer Air Liquide-Aktie am 29.10.2025 auf 169,62 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 116,26 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Air Liquide belief sich jüngst auf 97,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at