NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi ließ seine Schätzungen für den Industriegasekonzern nach dem weitgehend erwartungsgemäßen Quartalsbericht in seiner Nachbetrachtung am Dienstagabend nahezu unangetastet./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.