Air Liquide Aktie
|171,86EUR
|-2,16EUR
|-1,24%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
29.10.2025 06:08:22
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi ließ seine Schätzungen für den Industriegasekonzern nach dem weitgehend erwartungsgemäßen Quartalsbericht in seiner Nachbetrachtung am Dienstagabend nahezu unangetastet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
175,30 €
|
Abst. Kursziel*:
5,53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
171,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,65%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse