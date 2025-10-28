Air Liquide Aktie

Leichtes Umsatzwachstum 28.10.2025 11:05:41

Air Liquide-Aktie fester: Erwartungen erfüllt - Ausblick bestätigt

Air Liquide-Aktie fester: Erwartungen erfüllt - Ausblick bestätigt

Air Liquide hat im dritten Quartal ein leichtes Umsatzwachstum verbucht und die Erwartungen erfüllt. Der französische Gasekonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 1,9 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Analysten hatten diesen Wert laut Vara-Konsens erwartet.

Für das laufende Jahr rechnet Air Liquide weiterhin mit einem Anstieg der operativen Marge und des bereinigten Nettogewinns. Der Konzern hält zudem an dem Plan fest, die operative Marge über einen Zeitraum von fünf Jahren um 460 Basispunkte zu steigern.

Im EURONEXT-Handel steigt die Air Liquide-Aktie zeitweise 1,59 Prozent auf 175,10 Euro.

Von Nina Kienle

DOW JONES

