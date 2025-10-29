Air Liquide Aktie

172,90EUR -1,12EUR -0,64%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

29.10.2025 09:11:26

Air Liquide Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 198 auf 199 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht sei typisch solide gewesen, schrieb James Hooper am Dienstagabend. Möglicherweise ziehe das Wachstum des Industriegasekonzerns nun an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 05:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
199,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
173,30 € 		Abst. Kursziel*:
14,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
172,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,10%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:02 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
09:11 Air Liquide Outperform Bernstein Research
06:08 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
28.10.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
