Air Liquide Aktie
|175,26EUR
|3,40EUR
|1,98%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
28.10.2025 09:54:48
Air Liquide Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern habe die Markterwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Chetan Udeshi in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
173,98 €
|
Abst. Kursziel*:
6,33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
175,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,56%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
