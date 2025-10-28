EURO STOXX 50

5 706,49
-4,57
-0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
28.10.2025 13:01:38

ROUNDUP: Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen

PARIS (dpa-AFX) - Der Linde-Rivale (Linde) Air Liquide hat im dritten Quartal dem schwierigen Wirtschaftsumfeld getrotzt. "Air Liquide hat erneut eine sehr solide Leistung erbracht und seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt", sagte Unternehmenschef Francois Jackow laut einer Mitteilung am Dienstag. Wie bereits in der ersten Jahreshälfte sei der Umsatz trotz eines schwierigen Umfelds organisch angestiegen. Allerdings ging der berichtete Erlös in dem Zeitraum alleine wegen ungünstiger Wechselkurse zurück.

Am Aktienmarkt kamen die Umsatzzahlen und die bestätigten Jahresziele gut an. Die Aktie legte zuletzt um rund 1,7 Prozent auf 175,34 Euro zu und gehörte damit zu den gefragtesten Werten im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Seit dem Jahreswechsel summiert sich damit das Kursplus auf fast 12 Prozent.

Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende September wegen ungünstiger Wechselkurse im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Euro, wie der Konzern in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - Währungseffekte und die Folgen des Weiterreichens gesunkener Energiepreise an die Kunden ausgeklammert - legten die Erlöse um 1,9 Prozent zu. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei der Wachstumstreiber. Die Entwicklung fiel im Rahmen der Analystenerwartungen aus.

Das Gasegeschäft, das den größten Anteil am Umsatz ausmacht, entwickelte sich in den Regionen unterschiedlich. In der Region Amerika legten die Erlöse auf vergleichbarer Basis um fast fünf Prozent zu. Dabei profitierte das Unternehmen nach eigenen Angaben im Geschäft mit großen Industriekunden vom Start neuer Produktionsanlagen. Vor allem die Erlöse von medizinischen Gasen in den USA zogen dank höherer Preise kräftig an. Während die Konzernerlöse in Europa, Naher Osten und Afrika leicht zulegten, gingen sie in der Region Asien-Pazifik etwas zurück.

Für 2025 nimmt sich die Unternehmensführung um Air-Liquide-Chef Jackow weiterhin eine Steigerung der operativen Gewinnmarge vor. Bis Ende 2026 soll diese kumuliert über fünf Jahre um 460 Basispunkte steigen. Die operative Marge hatte 2024 um 1,50 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent zugelegt./mne/err/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 705,44 -0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Während der heimische Aktienmarkt moderate Verluste einsteckt, kommt das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen