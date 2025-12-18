EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen AXA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AXA-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die AXA-Aktie bei 26,03 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 384,172 AXA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 747,21 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 17.12.2025 auf 40,99 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,47 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 85,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at