EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Iberdrola SA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Iberdrola SA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Iberdrola SA-Anteile letztlich bei 3,53 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 28,298 Iberdrola SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 319,63 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Anteils am 18.04.2024 auf 11,30 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +219,63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola SA bezifferte sich zuletzt auf 70,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at